Швеция становится 32-м членом НАТО

CentralAsia (CA) - Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО, сообщает «Би-би-си».

За ратификацию заявки Швеции проголосовали 188 депутатов парламента Венгрии, против – шесть.

После голосования премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал этот день историческим для его страны.

«Сегодня – исторический день. Теперь парламенты всех государств НАТО проголосовали за приём Швеции в НАТО. Швеция готова подставить плечо в деле обеспечения евроатлантической безопасности», – сказал Ульф Кристерссон.

Швеция, двести лет не вступавшая в военные союзы, подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году.

Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, которую она считает экстремистской, затянула этот процесс. В январе 2024 парламент Турции всё же одобрил законопроект о вступлении Швеции в альянс.

Венгрия неоднократно заявляла, что в принципе не возражает против членства Швеции, но продолжала откладывать принятие решения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал одобрение вступления страны в военный альянс.

«Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили, Швеция станет 32-м членом НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее», – написал Йенс Столтенберг в X.