После пожара в аэропорту Астаны задерживаются 18 рейсов на вылет

Казахстан, общество

12:19, 27 февраля 2024

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CentralAsia (KZ) - После пожара в аэропорту Астаны, где загорелись электрокабели в серверной, задерживаются 18 рейсов на вылет, сообщает пресс-служба аэропорта. Точное время вылета остается неизвестным. В частности, задерживаются рейсы КС205 Астана – Дубай, DV702 Астана – Шымкент, КС 952 Астана – Алматы, IQ389 Астана – Жезказган, КС 7052 Астана – Алматы, DV783 Астана – Оскемен, КС 313 Астана – Актау, ТК 357 Астана – Стамбул, DV 747 Астана – Павлодар, КС7341 Астана – Костанай, DV821 Астана – Пулково, КС 852 Астана – Алматы, КС7315 Астана – Кызылорда, Lo196 Астана – Варшава, IQ367Астана – Костанай, DV716 Астана – Шымкент, IQ437 Астана – Петропавловск, КС345 Астана – Оскемен. Дополнительную информацию по задержанным рейсам пресс-служба обещает предоставить после «урегулирования ситуации». При этом аэропорт продолжает принимать прилетающие рейсы. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения