В Средиземном море начались учения НАТО

CentralAsia (CA) - В Средиземном море начались учения НАТО с семью подводными лодками, авиацией и надводными кораблями. Об этом сообщает Euronews.

Учения стартовали под названием Dynamic Manta-24. В них участвуют военнослужащие из Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США.

В ходе маневров страны Североатлантического альянса будут отрабатывать задачи, касающиеся противолодочной борьбы в координации с наземными и воздушными средствами.