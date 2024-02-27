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В Средиземном море начались учения НАТО

CentralAsia (CA) -  В Средиземном море начались учения НАТО с семью подводными лодками, авиацией и надводными кораблями. Об этом сообщает Euronews.

Учения стартовали под названием Dynamic Manta-24. В них участвуют военнослужащие из Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США.

В ходе маневров страны Североатлантического альянса будут отрабатывать задачи, касающиеся противолодочной борьбы в координации с наземными и воздушными средствами.

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