В Средиземном море начались учения НАТО
- Азия и мир, общество
- 12:21, 27 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - В Средиземном море начались учения НАТО с семью подводными лодками, авиацией и надводными кораблями. Об этом сообщает Euronews.
Учения стартовали под названием Dynamic Manta-24. В них участвуют военнослужащие из Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Великобритании и США.
В ходе маневров страны Североатлантического альянса будут отрабатывать задачи, касающиеся противолодочной борьбы в координации с наземными и воздушными средствами.
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