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Лунный модуль «Одиссей» прекратит миссию, из-за боковой посадки

CentralAsia (CA) -  Частная компания Intuitive Machines, разработавшая посадочный модуль «Одиссей», заявляет, что миссия завершится через пять дней, а не через семьдесять, как ожидалось. Об этом пишет The Guardain.

Прогноз о преждевременном завершении миссии появился после того, как появились подробности о сбоях в дальномере, обнаруженный всего за несколько часов до финального снижения.

Боковое положение «Одиссея» ограничивало количество воздействия солнечного света на его панели, необходимого для подзарядки батарей. А две его антенны были направлены к земле, что затрудняло связь с посадочным модулем.

Несмотря на неудачное приземление, «Одиссей» стал первым космическим кораблем США, приземлившимся на Луну с 1972 года.

Intuitive Machines заявила, что потратила около 100 миллионов долларов на посадочный модуль и получила 118 миллионов долларов от НАСА.

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