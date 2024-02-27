Экспорт увеличился на 22,7 процента

CentralAsia (MNG) - В январе 2024 года Монголия торговала со 115 странами, а внешнеторговый оборот достиг 2,3 млрд долларов США. Из них экспорт достиг 1,3 млрд долларов США, импорт – 936 млн долларов США, а баланс показал прибыль в размере 388,9 млн долларов США.

Как сообщили в Национальном статистическом управлении, общий товарооборот увеличился на 491,8 (27,8 процента) млн долларов США, экспорт - на 244,8 (22,7 процента) млн долларов США, импорт - на 247 (35,8 процента) млн долларов США, а баланс уменьшился на 2,1 (0,5 процента) млн долларов США.

В январе 2024 года экспорт увеличился на 244,8 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет увеличения экспорта угля на 240,5 млн долларов США, экспорта медной руды и концентрата на 36,6 млн долларов США, экспорта железной руды и концентрата на 21,3 млн долларов США.

В январе 2024 года 46,6 процента экспорта осуществлено через порт Гашуунсухайт, 16,9 процента – через порт Замын-Ууд и 13,6 процента – через порт Шивеехурен, что составляет 77,1 процента от общего объема экспорта. 55,4 процента импорта осуществлено через порт Замын-Ууд, 22,9 процента – через порт Сухбаатар, что составило 78,4 процента от общего объема импорта.

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