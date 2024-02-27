Правительство России вводит запрет на экспорт бензина

CentralAsia (CA) - С 1 марта в России временно запретят экспорт бензина, сообщил ТАСС и «Интерфаксу» представитель вице-премьера России Александра Новака.

Временный запрет на экспорт бензина будет действовать полгода. Такая мера позволит нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды, а также во время плановых ремонтов НПЗ, отметил представитель Новака. Ограничение не коснется стран Евразийского экономического союза, Южной Осетии, Абхазии, Монголии и Узбекистана.

Чтобы компенсировать рост спроса на бензин, правительство также планирует увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%, рассказал представитель вице-премьера.

Ранее о планах установить такие ограничения на фоне сезонного роста цен сообщал РБК.

Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива был введен в России и в 2023 году, он вступил в силу с 21 сентября. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива. 17 ноября был отменен запрет на экспорт бензина, 22 ноября — на вывоз летнего дизтоплива.