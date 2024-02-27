Нефтяное пятно в Атлантическом океане достигло более 800 км

CentralAsia (CA) - Нефтяное пятно, образовавшееся у берегов острова Тобаго в Атлантическом океане, достигло побережья Бонэйра. Расстояние от Тобаго до Бонэйра — более 800 км.

Как сообщает Reuters, разлив нефти произошел во время буксировки ударившейся о риф и перевернувшейся у берегов Тобаго баржи. Об обнаружении пятна береговая охрана Тринидада и Тобаго впервые сообщила 7 февраля.

По результатам экспертизы было установлено, что попавшее в воды Атлантического океана вещество является разновидностью мазута. Всего баржа перевозила 35 тыс. баррелей мазута.

Были ли люди на борту баржи в тот момент, когда она перевернулась, неизвестно. Владелец судна также не установлен. К ликвидации утечки привлечены сотни человек. Власти Тобаго объявили чрезвычайное положение. Утечка повредила риф и пляжи Атлантического океана, жителям деревни Ламбо посоветовали носить маски или временно переехать.