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Число рождений в Японии достигнет рекордно низкого уровня

CentralAsia (CA) -  Число детей, рожденных в Японии, падает восьмой год подряд до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Reuters.

В 2023 году, показали предварительные правительственные данные, в попытке остановить депопуляцию.

Число рождений упало на 5,1% по сравнению с годом ранее до 758 631, в то время как число браков снизилось на 5,9% до 489 281, что стало первым разом за 90 лет, когда это число упало ниже 500 тыс., что предвещает дальнейшее сокращение численности населения. Рождения в браке в Японии редки.

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