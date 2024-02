ISW: Россия вернула себе стратегическую инициативу на поле боя (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Институт изучения войны (Institute for the Study of War) считает, что российские войска вернули себе инициативу вдоль всей линии фронта и смогут проводить наступательные операции, когда и где они захотят, пока они будут удерживать инициативу.

В анализе ISW на 26 февраля говорится, что российские войска вернули эту инициативу после контрнаступления ВСУ, которое началось в июне 2023 года. Теперь, как предположили в Институте, командование войск РФ сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций на территории Украины.

При этом аналитики подчеркнули, что если ВСУ будут вести активную оборону по всей линии фронта в 2024 году, то тем самым отдадут стратегическую инициативу РФ. Российские войска будут иметь возможность маневрировать резервами и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к оборонительным действиям до тех пор, пока РФ будет удерживать стратегическую инициативу.

Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году, пишет ISW.