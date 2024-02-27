Израиль готов приостановить войну в секторе Газа во время Рамадана

На севере сектора практически не осталось ни одного работающего медицинского учреждения. // ВОЗ

CentralAsia (CA) - Израиль готов приостановить войну в секторе Газа во время Рамадана, если будет достигнута сделка по освобождению заложников, заявил Байден. Об этом пишет Apnews.

Израиль был бы готов приостановить войну с ХАМАС в Газе во время предстоящего мусульманского месяца поста Рамадан, если будет достигнута договоренность об освобождении некоторых заложников, удерживаемых боевиками.

Во время паузы продолжатся переговоры по освобождению оставшихся заложников и дополнительных палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

Первая и единственная сделка в войне, заключенная в конце ноября, привела к освобождению около 100 заложников, в основном женщин, детей и иностранных граждан, в обмен на около 240 палестинцев, заключенных в тюрьму Израилем, а также к кратковременному прекращению боевых действий.

В Газе остаются примерно 130 заложников , но Израиль заявляет, что около четверти из них мертвы.

Во вторник в Катаре все еще продолжались переговоры по выяснению деталей сделки. Высокопоставленный чиновник из Египта заявил, что проект соглашения о прекращении огня включает освобождение до 40 женщин и пожилых заложников в обмен на до 300 палестинских заключенных, в основном женщин, несовершеннолетних и пожилых людей.

Чиновник, выступавший на условиях анонимности для обсуждения переговоров, сказал, что предлагаемая шестинедельная пауза в боевых действиях будет включать в себя разрешение сотням грузовиков ежедневно доставлять необходимую помощь в Газу.

Начало Рамадана, который приходится примерно на 10 марта, считается неофициальным сроком заключения соглашения о прекращении огня. Этот месяц — время усиленного соблюдения религиозных обрядов и поста от рассвета до заката для сотен миллионов мусульман по всему миру.