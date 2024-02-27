Казахстан ужесточил правила выдачи ИИН иностранцам

CentralAsia (KZ) - С 24 февраля 2024 года оформление ИИН нерезидентами Казахстана возможно только при личном обращении для идентификации личности. Соответствующий закон Республики Казахстан № 50-VIII был принят 23 декабря 2023 года и вступает в силу через 60 дней с момента официального опубликования.

До 2024 года ИИН возможно было оформить двумя способами:

в ЦОН (Центр обслуживания населения) Казахстана лично или через доверенное лицо;

в посольстве Республики Казахстан в России.

Если раньше были возможности удаленно открыть ИИН в Казахстане через представителя по доверенностям (для получения нужна была нотариальная доверенность, заверенные нотариальные сканы и заявление), то с 24 февраля для получения ИИН иностранцу необходимо лично явиться в регистрирующий госорган Казахстана, пояснила суть нововведения финансовый консультант Александра Вальд.

Кроме того, с 1 января 2024 года иностранцы должны будут пройти дактилоскопическую регистрацию, сообщает медиацентр органов внутренних дел Республики Казахстан. По закону прохождение процедуры стало обязательным для лиц, достигших 16-летнего возраста, при оформлении таких документов, как, например, разрешение на постоянное или временное проживание, вида на жительство в Казахстане.

Дактилоскопическая информация — это биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней рук человека, позволяющие установить его личность (отпечатки пальцев и ладоней).

Дактилоскопическая регистрация производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания. Согласно ст. 443-1 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, отказ от прохождения дактилоскопической регистрации влечет административную ответственность в виде выдворения из страны.

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