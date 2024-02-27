В Алматы пройдет II Аналитический курултай в Центральной Азии

CentralAsia (KZ) - В Алматы 2 марта пройдет II Аналитический курултай в Центральной Азии. Об этом сообщает Минкультуры КР.

Аналитический курултай – это традиционная международная профессиональная конференция по системному и бизнес-анализу.

I Аналитический курултай в Центральной Азии прошел в Бишкеке 7 октября 2023 года.

Сообщество бизнес-аналитиков Кыргызстана пригласило на курултай казахстанских и зарубежных спикеров, участников ждут доклады и два одновременных потока практических мастер-классов, индивидуальные консультации от экспертов и неформальное общение на актуальные темы.

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