Бизнесу в Узбекистане спишут 98% штрафов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил снижение размера штрафа за фискальные правонарушения по статье 227−1 Налогового кодекса в 50 раз — со 100% до 2% с оборота. Об этом сообщает газета.uz со ссылкой на налоговый комитет страны.

За первое правонарушение штраф составит 2% выручки за квартал, в котором была реализация, а в случае повторного нарушения в течение года сумма увеличивается до 20%.

Кроме того, списываются 98% задолженностей по финансовым санкциям, применённым ранее за фискальные нарушения по статье 227−1, до вступления указа президента в силу. Судебные и исполнительские дела, связанные с их взысканием, прекращаются.

Бизнесу также возвратят 98% сумм штрафов в счёт предстоящих платежей.

В месячный срок поручено внести в правительство законопроект о поправках в Налоговый кодекс.

Шавкат Мирзиёев 26 февраля подписал указ о смягчении финансовых санкций для бизнеса за правонарушения, связанные с фискальными отметками и маркировкой товаров.