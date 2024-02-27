В Чечне Никиту Журавеля, сжегшего Коран, приговорили к 3,5 годам колонии

CentralAsia (CA) - В городе Грозный 27 февраля Висаитовский районный суд приговорил Никиту Журавеля к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Об этом сообщает Коммерсантъ.

19-летний Никита Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде после того, как в Telegram-канале «Утро Дагестана» появилось видео, на котором человек, находясь в кустах в 20 метрах от мечети, сжигает Коран.

По версии следствия, Коран возле Соборной мечети в Волгограде сожгли не позднее 19 мая 2023 года. На допросе Никита Журавель сказал, что осуществил акцию «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Суд арестовал его, а дело передали в Чечню.

Его обвинили по статьям о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК).