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Первое издание Гарри Поттера 1997 года купили за 13 тыс. долларов  

CentralAsia (CA) -  Пробный экземпляр первого романа о Гарри Поттере, который был куплен за гроши почти 30 лет назад, продали на аукционе за 11 тыс. фунтов (13 900 долларов США). Об этом пишет Apnews.

Британские аукционисты Hanson's заявили, что первое издание «Гарри Поттера и философского камня», на обложке которого написано «неисправленная пробная копия», было куплено в 1997 году с двумя другими книгами на общую сумму 40 пенсов (0,50 доллара США). Была продана частному покупателю по молотковой цене в 11 тыс. фунтов.

Продавец, имя которого не названо, взяла книгу о знаменитом мальчике-волшебнике вместе с другими, и не обращала на нее особого внимания в течение многих лет — пока не прочитала в интернете о высоких ценах.

Руководитель книжного отдела аукционного дома Джим Спенсер, сказал, что на внутренней титульной странице экземпляра по ошибке указано имя автора «Дж. А. Роулинг», а не Дж. К. Роулинг.

«Эта книга заслужила успех. Именно с этого пробного экземпляра и начался феномен Гарри Поттера. Это первое появление в печати первого романа о Поттере», — сказал Спенсер.

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