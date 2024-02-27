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Из-за вспышки денге в Перу погибло 32 человека. В регионах ввели режим ЧС 

CentralAsia (CA) -  Власти Перу ввели режим чрезвычайной ситуации в большинстве регионов страны из-за роста заболеваемости лихорадкой денге, сообщает во вторник Apnews.

В прошлом году в результате эпидемии денге в Перу погибли 18 человек. В этом году число жертв достигло 32.

За первые семь недель 2024 года в Перу было выявлено более 31 тыс. случаев заболевания денге. Это в два раза больше, чем за такой же период в 2023 году.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в 20 из 25 регионах страны. Он позволит властям быстрее направлять финансирование, а также докторов и медсестер в пострадавшие регионы, отмечает агентство.

Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием. В большинстве случаев у заболевших наблюдаются легкие симптомы, однако болезнь может вызывать сильные головные боли, высокую температуру и мышечные боли.

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