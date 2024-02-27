экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев провёл заседание Совета Безопасности

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности.

Президент отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.

На заседании свой доклад представил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, а также представили руководители ряда профильных государственных органов.

Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.

Глава государства отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.

По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com