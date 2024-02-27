Токаев провёл заседание Совета Безопасности

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности, на котором были рассмотрены вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности.
Президент отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.
На заседании свой доклад представил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, а также представили руководители ряда профильных государственных органов.
Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.
Глава государства отметил, что вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.
По итогам заседания Советом Безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы защиты национальных интересов и управления рисками национальной безопасности.