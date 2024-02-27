Военные Узбекистана и Казахстана участвуют в контртеррористических учениях в Пакистане

CentralAsia (CA) - В воскресенье на северо-западе Пакистана начались очередные учения военных из 20 стран.

По данным Arab New, 60-часовые учения проходят уже в седьмой раз. Они помогут отточить основные качества и навыки, обменяться идеями и передовым опытом. По словам пакистанских военных, они также направлены на укрепление сотрудничества в сложных условиях глобальной безопасности.

В мероприятии принимают участие в общей сложности 20 стран – Пакистан, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Казахстан, Мальдивы, Марокко, Катар, Шри-Ланка, Таиланд, Турция, Соединенные Штаты Америки и Узбекистан. Представители Азербайджана, Беларуси, Китая, Мьянмы, Германии, Индонезии, Японии и Омана участвуют в качестве наблюдателей.

«Учения требуют высочайшего уровня физической подготовки, умственной ловкости, выносливости и профессиональных военных знаний для быстрого принятия решений в различных ситуациях во время выполнения сложных задач в условиях, близких к реальным», – отмечает издание.

Пакистан, как страна, которая десятилетиями боролась с боевиками, регулярно проводит совместные воздушные, наземные и морские учения с дружественными странами для развития оперативной совместимости и концепций совместного развертывания противодействия угрозам глобальному миру.

По мнению экспертов, одной из угроз миру в регионе являются различные радикальные террористические группировки на территории Афганистана.