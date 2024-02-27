Шойгу озвучил потери ВСУ за все время военных действий

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время военных действий составили более 444 тыс. человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

По его данным, ВСУ ежедневно теряют более 800 военнослужащих и 120 единиц различной техники, в том числе зарубежного производства. За тот же период под российский контроль перешло около 327 кв. км территории, добавил Шойгу.

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сообщил министр. При этом он не озвучил потери российской стороны.

В декабре 2023 года Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли не меньше 383 тысяч человек с начала боевых действий. Также они лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолетов, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз озвучивал потери 25 февраля 2024 года. По его словам, ВСУ потеряли погибшими 31 тыс. военнослужащих.