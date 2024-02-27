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В Астану ежедневно въезжает более 200 тыс. человек 

CentralAsia (KZ) -  Маршрутная сеть и количество общественного транспорта, которая обслуживает пригород Астаны, постоянно меняется и увеличивается. Об этом пишет Zakon.kz в своем телеграм-канале.

Ежегодно население столицы увеличивается на 50-60 тыс. человек. Кроме того, ежедневно в город въезжают порядка 200 тыс. жителей области и более 30 тыс. автомобилей.

Для регулирования миграционных потоков и снижения нагрузки на дорожную сеть генпланом предусмотрено размещение транспортно-пересадочных узлов на всех радиальных въездах в столицу. Сейчас пригородную зону столицы обслуживают 26 маршрутов.

В 2023 году в городе начали работать 400 автобусов. В этом году пополнение автопарка будет еще на 300 автобусов.

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