Космический аппарат «Одиссей» прислал первые фотографии с поверхности Луны

CentralAsia (CA) - Американский космический корабль «Одиссей», впервые за полвека коснувшийся поверхности Луны, сделал и прислал на Землю первые фото с поверхности спутника.

Аппарат находится на Луне уже в течение четырех дней, сообщают в компании-разработчике Intuitive Machines.

Первое изображение, которое послал «Одиссей», он сделал во время спуска на место посадки Malapert A – отдаленную точку в южном регионе Луны.

Второй снимок он сделал примерно через 35 секунд после того, как опрокинулся во время посадки на Луну.

По словам специалистов, несмотря на горизонтальное положение более чем 4-метровый шестиугольный шестиногий посадочный модуль «Одиссей» поддерживает связь с наземным контроллером полета и может работать.

Еще несколько фотографий уже самого «Одиссея» сделал аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, с 2009 года сканирующий Луну с его орбиты.

Он снял «коллегу» с высоты примерно 90 километров и прислал фото на Землю.

«Изображения камер NASA Lunar Reconnaissance Orbiter подтвердили, что «Одиссей» завершил посадку на высоте 2 579 метров, преодолев более 966 тысяч километров.

Аппарат приземлился в пределах 1,5 километра от предполагаемого места посадки Malapert A, используя лазерную систему измерения дальности», – сообщают в компании-разработчике посадочного модуля.

Отмечается, что наземные контролеры полета планируют собирать данные, пока солнечные батареи «Одиссея» не потеряют доступ к свету - до утра вторника 27 февраля по Киеву.

«Одиссей» – это первый частный космический аппарат, совершивший посадку на спутнике, и первый американский корабль, достигший поверхности Луны после миссии «Аполлон-17» в декабре 1972 года.

Первые фото из космоса «Одиссей» направил на Землю еще на пути к Луне.

После того, как «Одиссей» коснулся поверхности крупнейшего природного спутника нашей планеты, он зацепился «ногой» за поверхность и опрокинулся на бок.