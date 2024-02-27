Талибы попросили Туркменистан увеличить поставки электроэнергии и стипендии афганским студентам

CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан», Амир Хан Муттаки попросил власти Туркменистана увеличить поставки электроэнергии в провинцию Герат. Просьба была озвучена в ходе встречи с главой туркменского МИД Рашидом Мередовым 26 февраля, сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на пресс-службу афганского МИД.

Муттаки просит увеличить поставки электроэнергии через ранее модернизированную туркменской стороной электроподстанцию Нур аль-Джихад. По какой цене Туркменистан поставляет электроэнергию, не сообщается, однако, как пишет Tolonews, член торгово-инвестиционной палаты Афганистана отметил ее низкую стоимость.

Талибы также попросили:

упростить выдачу виз афганским предпринимателям и транспортному персоналу;

инвестировать в продолжение строительства железнодорожных линий Тургунди — Герат и Андхой — Шибарган до Мазари-Шарифа;

увеличить стипендии обучающимся в Туркменистане афганским студентам.

Мередов ответил согласием на эти просьбы. Глава МИД Туркменистана подчеркнул, что Ашхабад проделал большую работу по проекту ТАПИ (строительство афганского участка газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), и команды из обеих стран будут работать над тем, чтобы в ближайшем будущем начать его строительство на территории Афганистана.

В то же время президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о проведении в Ашхабаде с 3 по 5 марта выставки товаров производителей из Афганистана, а также туркмено-афганского бизнес-форума.

В 2021 году бывший тогда президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что его страна готова тесно работать с новым афганским правительством и оказывать содействие для нормализации ситуации в Афганистане. В том же году Мередов провел в Кабуле переговоры с талибами о строительстве ТАПИ.