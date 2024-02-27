Шойгу заявил, что ВСУ выбили из трех населенных пунктов

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии ведомства заявил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из трех населенных пунктов в ДНР — Победы, Ласточкино и Северного.

О занятии Северного (поселок в Ясиноватском районе, к западу от Авдеевки) Минобороны РФ ранее не заявляло.

О контроле над Победой (населенный пункт к югу от Марьинки) военное ведомство сообщило на прошлой неделе, о занятии Ласточкино официально было объявлено накануне.

Шойгу также рассказал, что после взятия под контроль авдеевского узла обороны ВСУ группировки российских войск продолжили улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевать новыми рубежами и позициями украинской армии. По словам министра обороны, с начала года под контроль взято около 327 кв. км.

Шойгу также добавил, что на разных направлениях высокоточным оружием продолжается уничтожение резервов ВСУ, что лишает их возможности проводить контратаки и не позволяет перебрасывать силы на линию боевого соприкосновения.