В Узбекистане предлагают выдавать пострадавшим от насилия детям охранные ордера

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предлагается выдавать детям, жертвам насилия, охранные ордера. Об этом сообщает podrobno.uz.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса обсудили и приняли в первом чтении проект закона о защите детей.

Документом строго запрещено применять любые формы насилия в отношении детей в образовательных учреждениях, включая телесные наказания и другие жестокие действия в качестве дисциплинарного наказания, а также дискриминационное, унижающее их достоинство обращение.

В законопроекте также прописаны обязанности родителей в части защиты детей от насилия: они должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них, ограждая от информации, оказывающей вредное воздействие.

В документе есть категории детей, подвергающихся риску насилия:сироты, беспризорные, дети с умственными отклонениями, дети, занимающиеся проституцией, попрошайничеством.

Вместе с тем, документ определяет права пострадавших от насилия детей, а также общие и индивидуальные меры их защиты.