Заместитель помощника министра труда США Патрисия Сильви прибыла Монголию

CentralAsia (MNG) - «Рад приветствовать заместителя помощника министра труда США Патрисию Сильви в Монголии. DAS Сильви встречается с правительством Монголии, профсоюзами и частным сектором для обсуждения безопасности горнодобывающей промышленности и трудовых прав», — написал посол США Ричард Баунган в Улан-Баторе на своей странице Х.

В целях защиты трудовых прав работников горнодобывающей отрасли и других отраслей промышленности Монголии, обеспечения безопасности и гигиены труда, предотвращения несчастных случаев на производстве и острых отравлений, усиления социальной защиты и улучшения экономического сотрудничества между двумя странами, Министерство труда и социальной защиты Монголии и Министерство труда США заключили Меморандум о трудовом сотрудничестве.

В последние годы в горнодобывающем секторе Монголии интенсивно ведется добыча, добыча и разработка, однако количество несчастных случаев на производстве в отрасли не уменьшилось. Например, в прошлом году в стране от несчастных случаев на производстве и острых отравлений пострадало 408 человек, из них 103 зарегистрировано в горнодобывающей отрасли, что составляет 25,2 процента от общего числа несчастных случаев.

В рамках Меморандума будут предприняты совместные действия по совершенствованию законодательства по охране труда, присоединению к Конвенциям Международной организации труда № 81 и № 129 об инспекциях труда. Также разработать стандарты, необходимые для отдельных профессий в горнодобывающей, тяжелой промышленности и промышленности, изучить международные законы и нормы по заработной плате, пенсиям и социальной защите работников, работающих в ненормальных условиях труда, в том числе в подземных, вредных и жарких условиях. Кроме того, провести эпиднадзор за пневмокониозом, распространённым в горнодобывающей промышленности, с целью снижения трудоспособности, повышения квалификации врачей-профпатологов и инспекторов труда и социального обеспечения.

В церемонии подписания приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Монголии Зулпхар Сархад, заместитель помощника министра по эксплуатации, администрации по безопасности и гигиене труда Министерства труда США Патрисия В. Силви и другие официальные лица.

источник: middleasiannews.com

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