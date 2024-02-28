Прямые рейсы с Монголией на горизонте, рассматривается соглашение о свободной торговле, – Phnom Penh Post

CentralAsia (MNG) - Камбоджа и Монголия продвигают планы открытия прямых рейсов для стимулирования туризма, торговли и инвестиций, а также изучают двустороннее соглашение о свободной торговле (FTA).

Потенциал развития туризма между двумя странами обсуждался министром туризма Сок Сохэном и министром культуры Монголии г-жой Номин Чинбат в кулуарах 7-й Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) в столице Монголии Улан-Баторе, как объявило министерство, – пишет Phnom Penh Post.

«Обе стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления и развития сотрудничества в сфере туризма... и договорились добиваться подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании [МоВ] по туризму, а также продвигать прямые авиарейсы между двумя странами в будущем», - заявили в министерстве туризма Камбоджи.

Шинн Чансерей Вута, представитель Государственного секретариата гражданской авиации (SSCA), сообщила Phnom Penh Post, что соглашение о воздушном сообщении уже заключено, что позволяет авиакомпаниям обеих стран выполнять рейсы по мере необходимости.

«Мы приветствуем открытие любых прямых рейсов, поскольку это может привлечь больше туристов в нашу страну. В то же время это дает нашим людям прямой доступ к посещению Монголии», – сказал он.

Турн Синан, президент Камбоджийской федерации туризма и председатель отделения Тихоокеанской азиатской туристической ассоциации (PATA) в Камбодже, рассказал изданию, что число монгольских туристов в Камбодже остается относительно низким.

Однако он ожидает, что прямые рейсы приведут к увеличению числа посетителей из Монголии.

«В настоящее время мы не принимаем много туристов из Монголии, учитывая ее небольшое население, составляющее чуть более трех миллионов человек. Мы приветствуем инициативу прямых рейсов, которые должны привлечь больше туристов из Монголии, а также позволить нашим людям посещать их горную страну», – заявил он.

По данным министерства, в прошлом году Камбоджа приняла около 891 монгольского туриста, что означает рост более чем на 73% по сравнению с 515 в 2022 году.

В июне 2022 года Королевство и Монголия подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению двусторонних торговых и инвестиционных связей. Ожидается, что это соглашение поощрит интерес частного сектора Монголии к сельскохозяйственному сектору Камбоджи и другим ключевым товарам для удовлетворения потребностей монгольского рынка.

Государственный секретарь Министерства торговли Рич Ра, который встретился с новоназначенным послом Монголии в Камбодже Бямбасурэном Жамсраном в июле 2022 года, отметил усилия правительства по улучшению деловой и инвестиционной среды.

«Камбоджа играет решающую роль в содействии региональной экономической интеграции. Мы также приложили усилия по диверсификации экспортных рынков посредством переговоров о создании RCEP (Регионального всеобъемлющего экономического партнерства), а также двусторонних торговых соглашений с Китаем и Южной Кореей», – сказал Ра, который также является председателем рабочей группы по переговорам о FTA с Монголией.

Посол Бямбасурэн высоко оценил усилия Камбоджи по содействию торговле, привлечению инвестиций и развитию ключевых секторов национальной экономики.

«Монголия уже давно изучает возможность торгового сотрудничества между двумя странами», – отметил он.

В сентябре 2020 года Ра возглавил межминистерскую делегацию в Монголию для изучения вопроса о создании FTA. В состав делегации вошли представители министерств экономики и финансов; Сельское, лесное и рыболовное хозяйство; и трудовое и профессиональное обучение; а также Совет по развитию Камбоджи (CDC), по данным министерства торговли.

источник: middleasiannews.com

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