Эрхэс Энхтөр завоевал «бронзу» на 50 м на спине на Филиппинах

CentralAsia (MNG) - На Филиппинах проходит юношеский чемпионат Азии по плаванию. В чемпионате Азии участвует 21 спортсмен из нашей страны.

Эрхэс Энхтөр завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Азии в возрастной категории 15-17 лет в заплыве на 50 метров на спине. Победителем стал казахстанец Егор Попов. Второе место досталось представителю Тайваня У Лианг-юн (Wu Liang-Yun).

Эрхэс побил национальный рекорд Монголии со временем 26.43 секунды. Ему 15 лет. Он был самым молодым участником в своей категории.

Плавание. Мужчины

На спине, 5 м

Финал

1. Егор Попов (Казахстан) - 26.15

2. У Лианг-юн (Тайвань) - 26.22

3. Эрхэс Энхтөр (Монголия) - 26.43

источник: middleasiannews.com

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