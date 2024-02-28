Эрхэс Энхтөр завоевал «бронзу» на 50 м на спине на Филиппинах
CentralAsia (MNG) - На Филиппинах проходит юношеский чемпионат Азии по плаванию. В чемпионате Азии участвует 21 спортсмен из нашей страны.
Эрхэс Энхтөр завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Азии в возрастной категории 15-17 лет в заплыве на 50 метров на спине. Победителем стал казахстанец Егор Попов. Второе место досталось представителю Тайваня У Лианг-юн (Wu Liang-Yun).
Эрхэс побил национальный рекорд Монголии со временем 26.43 секунды. Ему 15 лет. Он был самым молодым участником в своей категории.
Плавание. Мужчины
На спине, 5 м
Финал
1. Егор Попов (Казахстан) - 26.15
2. У Лианг-юн (Тайвань) - 26.22
3. Эрхэс Энхтөр (Монголия) - 26.43
источник: middleasiannews.com
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