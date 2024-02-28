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Еще один монгольский пловец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  В первый день 11-го молодежного чемпионата Азии Энхмэнд Энхмэнд проплыл в финале на дистанции 200 метров в заплыве комплексным плаванием, финишировав с результатом 2:11.14 в возрастной группе 12–14 лет. Благодаря этому успеху он принес сборной Монголии первую бронзовую медаль.

Комплексное плавание — плавательная дисциплина, в ходе которой спортсмены поочерёдно плывут четырьмя разными стилями.

Порядок стилей в комплексном плавании:

  • Баттерфляй
  • На спине
  • Брасс
  • Вольный стиль

источник: middleasiannews.com

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