Экс-президент Монголии заявил о необходимости создания совместных предприятий с РФ

экс-президент Монголии Очирбат Пунсалмаа

CentralAsia (MNG) - Россия и Монголия должны в своем стратегическом сотрудничестве вернуться к опыту создания совместных предприятий, таких как горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет», открытых при участии СССР. Об этом сообщил первый президент Монголии Очирбат Пунсалмаа на научно-практической конференции, посвященной 50-летию бывшего российско-монгольского предприятия "Монголросцветмет".

«Созданные в 1970-е годы советско-монгольские предприятия «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» были совершенно новой, очень эффективной, оригинальной формой сотрудничества наших стран. Ничего подобного ранее не было. Нам надо возобновить стратегическое сотрудничество в этом направлении. Как и подготовку кадров для горнодобывающей отрасли Монголии, которые обучались в советских вузах», - предложил первый глава демократического монгольского государства.

Он выступил на научно-практической конференции «Россия - Монголия: стратегическое партнерство в горнорудной отрасли. Полвека «Монголросцветмета»: вчера, сегодня, завтра». Бывший президент напомнил, что в конце 1930-х годов открытием советскими геологами угольного месторождения был заложен фундамент монгольской национальной геологической службы.

Ее сотрудничество с советской геологической службой началось с создания треста по поиску и использованию полезных ископаемых. Также бывший глава монгольского государства предложил расконсервировать закрытые после распада СССР месторождения и начать на них совместную деятельность, в частности на Мардайском урановом месторождении на востоке Монголии.

источник: ТАСС

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