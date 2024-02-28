Кыргызстан и Монголия намерены сотрудничать в сфере защиты депозитов

// gov.kg

CentralAsia (MNG) - Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель Великого государственного хурала Монголии Занданшатар Гомбожав провели в Бишкеке переговоры, по итогам которых были подписаны несколько документов, в том числе о взаимодействии в области защиты депозитов. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

«По итогам встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов — меморандум о взаимопонимании о двустороннем сотрудничестве между Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики и Корпорацией по страхованию вкладов Монголии, меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Кыргызской Республики и Банком Монголии», — говорится в сообщении. Помимо этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Нацбанком Киргизии и монгольской Комиссией по финансовому регулированию, а также меморандум о сотрудничестве между ОАО «Кыргызалтын» («Киргиззолото») и Банком Монголии.

«Обсуждая вопросы сотрудничества в сфере легкой промышленности, Жапаров подчеркнул, что текстильная и швейная промышленности являются приоритетными отраслями, в связи с чем Кыргызстан готов использовать опыт Монголии в данной сфере для выхода отечественной продукции на рынки не только соседних государств, но и ближнего и дальнего зарубежья», — отмечает пресс-служба.

В свою очередь Занданшатар акцентировал внимание на положительной динамике во взаимоотношениях между двумя странами и важности проведения в ближайшее время «очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству».

источник: ТАСС

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