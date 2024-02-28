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На юге Казахстана 300 автомобилей застряли на трассе из-за непогоды

CentralAsia (KZ) -  Из-за сильного ветра, гололеда и ограничения видимости в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана закрыто движение на участке трассы Алматы – Ташкент – Термез.

Как сообщает Zakon.kz., на трассе скопилось около 300 автомобилей.

Сотрудники Кордайского районного отдела организовали сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления.

Уже в двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы.

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