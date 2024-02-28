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В Казахстане достаточно своих запасов ГСМ, – Минэнерго РК

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что продолжают взаимодействовать с коллегами из Минэнерго РФ и мониторить ситуацию с поставками ГСМ. Также в ведомстве заверили, что в стране достаточно своих запасов топлива.

«Объем собственных запасов ГСМ в Казахстане достаточен и восполняется своевременно, НПЗ работают стабильно», - сообщили в министерстве «Власти».

А в рамках межправительственного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и индикативном балансе с Российской Федерацией на 2024 год имеется возможность импорта ГСМ, в том числе автобензина – 285 тыс. тонн, авиатоплива – 300 тыс. тонн и дизтоплива 450 тыс. тонн.

Во вторник российские СМИ сообщили, что правительство России вводит запрет на экспорт бензина сроком на полгода с 1 марта. Соответствующий документ сейчас готовится. При этом эмбарго на экспорт бензина не касается поставок согласованных объемов в страны ЕАЭС, а также Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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