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При пожаре на птицефабрике в Казахстане сгорели 4 тыс. перепелов

CentralAsia (KZ) -  Во время пожара на птицефабрики в Кызылординской области Казахстана сгорели 4 тыс. птиц. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пламя охватило здание птицефабрики в 04:37 утра - общая площадь пожара составила 288 квадратных метров.

Огонь удалось потушить в 06:12. Предварительная причина пожара устанавливается.

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