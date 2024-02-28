При пожаре на птицефабрике в Казахстане сгорели 4 тыс. перепелов
- Казахстан, происшествия
- 10:27, 28 февраля 2024
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CentralAsia (KZ) - Во время пожара на птицефабрики в Кызылординской области Казахстана сгорели 4 тыс. птиц. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пламя охватило здание птицефабрики в 04:37 утра - общая площадь пожара составила 288 квадратных метров.
Огонь удалось потушить в 06:12. Предварительная причина пожара устанавливается.
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