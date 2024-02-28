В Узбекистане за отказ от телефонов в школе обещают 24 тыс. долларов

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CentralAsia (UZ) - Глава Ташкентской области в Узбекистане пообещал 24 тыс. долларов школе, где откажутся от телефонов. Об этом пишет Газета.uz.

На заседании совета по образованию глава администрации предложил образовательным учреждениям в регионе выйти с инициативой «Школа без телефона».

Зойир Мирзаев сообщил, что школа, которая выступит с инициативой «Школа без телефона» по согласованию с родителями, получит 24 тыс. долларов в виде поощрения.

Ранее такую инициативу поддержали власти Казахстана и Таджикистана.