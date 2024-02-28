На Италию обрушились ураганный ветер и сильные дожди
- Азия и мир, погода
- 10:54, 28 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Непогода обрушилась на Италию, в Венеции затоплены улицы, в Риме сильные дожди и ураганный ветер. Об этом пишет Euronews.
В Венеции вновь наблюдается сезонный подъем воды — аква альта. Затоплены улицы и площадь Сан-Марко.
Высота прилива составила 95 см, поэтому система приливных барьеров, предназначенная для защиты города от наводнений, не активирована, поскольку она начинает действовать только в случае, прилива, достигающий 130 см или выше.
Метеорологи предупреждают, что плохие погодные условия в Италии сохранятся в ближайшие дни.
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