На Италию обрушились ураганный ветер и сильные дожди

CentralAsia (CA) - Непогода обрушилась на Италию, в Венеции затоплены улицы, в Риме сильные дожди и ураганный ветер. Об этом пишет Euronews.

В Венеции вновь наблюдается сезонный подъем воды — аква альта. Затоплены улицы и площадь Сан-Марко.

Высота прилива составила 95 см, поэтому система приливных барьеров, предназначенная для защиты города от наводнений, не активирована, поскольку она начинает действовать только в случае, прилива, достигающий 130 см или выше.

Метеорологи предупреждают, что плохие погодные условия в Италии сохранятся в ближайшие дни.