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Генассамблея ООН провозгласила 2027 год Международным годом устойчивого туризма
// UN Photo/Evan Schneider

CentralAsia (CA) -  Генеральная ассамблея ООН единогласно проголосовала за то, чтобы провозгласить 2027 год Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма. Об этом сообщается на сайте ООН.

С инициативой принять соответствующую резолюцию выступили Узбекистан и Мальдивы, его соавторами выступили более 80 стран.

Резолюция призывает государства-члены ООН и систему Организации Объединенных Наций принимать действенные меры в контексте обеспечения устойчивого и жизнестойкого туризма, включая инициативы в области экотуризма.

Рекомендует всем заинтересованным сторонам воспользоваться проведением Международного года для содействия принятию мер на всех уровнях, в том числе по линии международного сотрудничества, и оказания поддержки устойчивому и жизнестойкому туризму как одному из средств поощрения и ускорения устойчивого развития.

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