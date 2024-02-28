США сократят численность армии на 24 тыс. человек из-за нехватки кадров

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CentralAsia (CA) - Американская армия на фоне трудностей с набором персонала сократит численность примерно на 24 тыс. человек, сообщает Fox News.

Вооруженные силы США утверждают, что реструктуризация поможет «участвовать в будущих войнах». Сокращение почти 5% рабочих мест коснется в основном тех должностей, которые оставались не занятыми.

«Армия не просит действующих солдат уходить. По мере того, как армия будет наращивать численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, возможно, увеличится число размещенных там военнослужащих»,— говорится в заявлении.

Под сокращения попадут рабочие места, связанные с борьбой с повстанцами. Их число ранее росло из-за войн в Ираке и Афганистане. Как отмечает Fox News, сегодня у этих позиций нет высокого спроса. Также будут сокращены около 10 тыс. мест в эскадронах кавалерии, бригадных боевых группах Stryker, боевых группах пехотных бригад и бригадах содействия силам безопасности, которые используются для тренировок иностранных сил. В Вооруженных силах США утверждают, что стремятся к оптимизации для проведения «крупномасштабных боевых действий».