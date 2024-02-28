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В Техасе природный пожар охватил 4 тыс. кв.м. В регионе ввели режим ЧС

CentralAsia (CA) -  Природный пожар разгорелся на севере штата Техас в округе Хатчинсон. Об этом пишет Foxweather.

Четыре пожара уничтожили 4046 кв.м. Местные власти объявили режим чрезвычайного положения во время стихийных бедствий для 60 округов.

Предупреждения о пожаре звучат на равнинах для более чем 11 млн американцев.

Пожар увеличился из-за порывов ветра разнося пламя по равнинам 28 февраля, став одним из крупнейших лесных пожаров в истории штата.

Жителей нескольких районов эвакуировали. Сообщений о погибших или пострадавших не было.

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