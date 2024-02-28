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ВСУ сообщили об отступлении из сел Северное и Степовое под Авдеевкой

CentralAsia (CA) -  На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли от сел Степное и Северное в Донецкой области. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки украинских войск «Таврия» Дмитрий Лиховой.

По его словам, на авдеевском направлении ВСУ стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердычи.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки, расположенной в восьми километрах от Донецка, «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

26 февраля Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино к западу от Авдеевки. Эту информацию подтвердил Дмитрий Лиховой.

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