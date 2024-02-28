Летом президент Узбекистана отправится в Казахстан на первое заседание Высшего межгосударственного совета

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (KZ) - В августе этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с государственным визитом. Он примет участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета.

Об этом сообщила председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности казахского Мажилиса Айгуль Куспан. В интервью Kazinform она отметила, что в последние пять лет сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном сильно активизировалось. Президенты стран встречаются практически каждый год и каждый раз достигают очень важных договоренностей. Одним из важных документов стал Договор о союзнических отношениях.

Этим документом, в частности, предусмотрено учреждение Высшего межгосударственного совета между Узбекистаном и Казахстаном. Он призван определять стратегические направления развития союзнических отношений и рассматривает наиболее важные вопросы.

«Первое заседание совета запланировано на 8 августа этого года в Астане, в рамках государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», – отметила чиновница.

Договор был подписан лидерами Казахстана и Узбекистана в Ташкенте в декабре 2022 года. Это самая высшая степень сотрудничества между двумя государствами.

Документ направлен на укрепление связей двух стран по всему спектру сотрудничества – взаимный товарооборот, инвестиции, кооперация в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики.

Кроме того, договором стороны выражают готовность к незамедлительным консультациям по урегулированию ситуации, представляющей угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств и всяческому содействию урегулирования региональных конфликтов мирным путем.

«Если вы помните, в 2022 году на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между военнослужащими двух стран, погибли люди. Вот в таких ситуациях Казахстан и Узбекистан незамедлительно будут проводить консультации и договариваться о том, как помочь восстановлению мира. Кроме того, соглашение предусматривает взаимную помощь в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – рассказала Куспан.

Отмечается, что Шавкат Мирзиёев подписал указ о ратификации документа в ноябре прошлого года. В скором времени его ратифицирует казахстанская сторона.

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