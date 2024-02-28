Шойгу: Прозападные НПО нарастили антироссийскую деятельность в Центральной Азии

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Прозападные неправительственные организации на фоне военных действий нарастили антироссийскую деятельность в Центральной Азии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера», — сказал глава военного ведомства на заседании коллегии.

Шойгу заявил, что в Центральной Азии функционирует свыше ста крупных прозападных НПО, имеющих более 16 тысяч представительств и филиалов.

По его словам, обстановка в регионе остается сложной, а наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана.

«За прошедший год численность боевиков Исламского государства выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ», — сообщил Шойгу.

Одновременно с этим ожидается почти на 20% рост производства наркотиков в центральноазиатских республиках, добавил министр обороны.

Шойгу указал, что в 2024 году в Центральном военном округе основные усилия будут направлены на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в семи учениях на территориях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», в котором примут участие воинские контингенты пяти государств», – добавил он.