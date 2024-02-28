Уровень рождаемости в Южной Корее упал до рекордно низкого уровня

CentralAsia (CA) - Несмотря на стимулы в размере 270 млрд долларов уровень рождаемости в Южной Корее упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает The Guardian.

Население Южной Кореи сокращается четвертый год подряд, а также падает число рождений и количество заключенных браков. Среднее число рождений на одну женщину упало до 0,72 это самый низкий показатель в мире.

По данным Статистического управления страны, число новорожденных в 2023 году составило 230 тыс., что на 19 тыс. меньше, чем годом ранее.

Если низкий уровень рождаемости сохранится, население сократится почти вдвое до 26,8 миллиона к 2100 году.

С 2006 года правительство инвестировало более 270 млрд долларов в программы, призванные побудить пары заводить больше детей, включая денежные субсидии, услуги по присмотру за детьми и поддержку лечения бесплодия.

Финансовые и другие стимулы не убеждают пар, которые жалуются на стремительный рост затрат на воспитание детей и цен на недвижимость, отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест и жестокую систему образования в стране препятствиями на пути к созданию больших семей.

Вступление в брак рассматривается как необходимое условие для рождения детей, но количество браков снижается из-за стоимость жизни.