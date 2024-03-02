Значительное отступление ледников в Западной Антарктиде началось в 1940-х годах, - ученые

CentralAsia (CA) - Среди бескрайних просторов Антарктиды раскинулся ледник Туэйтс, самый широкий ледник в мире протяженностью около 80 миль на западном краю континента. Несмотря на свои размеры, массивный рельеф теряет примерно на 50 миллиардов тонн льда больше, чем получает во время снегопадов, что ставит его в опасное положение с точки зрения стабильности.

Ускоряющаяся потеря льда наблюдается с 1970-х годов, но неясно, когда началось это значительное таяние до сих пор. Новое исследование ученых из Хьюстонского университета, предполагает, что значительное отступление ледников началось в 1940-х годах. Их результаты на леднике Туэйтс совпадают с предыдущей работой, в которой изучалось отступление ледника Пайн-Айленд и было установлено, что отступление ледников также началось в 40-х годах.

«Что особенно важно в нашем исследовании, так это то, что это изменение не является случайным и специфичным для одного ледника. Это часть более широкого контекста изменения климата. Вы просто не можете игнорировать то, что происходит на этом леднике», - сказала автор-корреспондент Рэйчел Кларк, которая в прошлом году окончила UH со степенью доктора геологии.

Кларк и авторы исследования утверждают, что отступление ледников, вероятно, было вызвано экстремальным климатом Эль-Ниньо, который разогрел западную Антарктику. С тех пор, по словам авторов, ледник не восстановился и в настоящее время способствует 4% глобального повышения уровня моря.

«Примечательно, что Эль-Ниньо длился всего пару лет, но два ледника, Туэйтс и Пайн-Айленд, по-прежнему находятся в значительном отступлении», - сказала Джулия Уэллнер, доцент геологии Калифорнийского университета и ведущий исследователь из США в рамках проекта морских исследований Туэйтса, или THOR, международного сотрудничества, членами команды которого являются авторы исследования.

Их результаты также дают понять, что отступление в зоне заземления ледников, или в области, где ледники теряют контакт с морским дном и начинают всплывать, было вызвано внешними факторами.

«Вывод о том, что ледник Туэйтса и ледник Пайн-Айленд имеют общую историю истончения и отступления, подтверждает мнение о том, что потеря льда в секторе моря Амундсена Западноантарктического ледникового щита преимущественно контролируется внешними факторами, включая изменения в циркуляции океана и атмосферы, а не внутренней динамикой ледника или локальными изменениями, например, таяние на дне ледника или накопление снега на поверхности ледника», - сказал ведущий исследователь THOR из Великобритании и соавтор исследования Клаус-Дитер Хилленбранд.

"Важным следствием наших выводов является то, что, как только начинается отступление ледяного покрова, оно может продолжаться десятилетиями, даже если то, с чего оно началось, не ухудшится", - добавил Джеймс Смит, морской геолог Британской антарктической службы и соавтор исследования. "Вполне возможно, что изменения, которые мы наблюдаем сегодня на ледниках Туэйтса и Пайн-Айленда - и, возможно, на всей территории моря Амундсена - были, по сути, запущены в 1940-х годах".

Кларк и его команда использовали три основных метода, чтобы прийти к своему выводу. Одним из этих методов был сбор керна морских отложений, который был ближе к леднику Туэйтс, чем когда-либо прежде. Они извлекли керны во время своего путешествия в море Амундсена близ Туэйтса в начале 2019 года на борту ледокола и исследовательского судна «Натаниэль Б.Палмер». Затем исследователи использовали керны для реконструкции истории ледника с эпохи раннего голоцена до настоящего времени. Голоцен — это нынешняя геологическая эпоха, которая началась после последнего ледникового периода, примерно 11 700 лет назад.

Компьютерная томография была использована для получения рентгеновских снимков отложений, чтобы собрать детали из их истории. Затем была использована геохронология, или наука о датировании материалов Земли, чтобы прийти к выводу, что значительное таяние льдов началось в 40-х годах.

Кларк использовала 210Pb (свинец-210), изотоп, который естественным образом содержится в кернах отложений и является радиоактивным, в качестве наиболее важного изотопа в своей геохронологии. Этот процесс аналогичен радиоуглеродному датированию, которое измеряет возраст органических материалов на уровне 60 000 лет.

«Но свинец-210 имеет короткий период полураспада — около 20 лет, в то время как что-то вроде радиоуглерода имеет период полураспада около 5000 лет», - сказал Кларк. «Этот короткий период полураспада позволяет нам построить детальную временную шкалу за прошедшее столетие».

Эта методология важна, потому что, хотя существуют спутниковые данные, помогающие ученым понять отступление ледников, эти наблюдения датируются всего несколькими десятилетиями, а это слишком короткий промежуток времени, чтобы определить, как Туэйтс реагирует на изменения океана и атмосферы. Для понимания долгосрочной истории ледника ученым необходимы предварительные спутниковые записи, именно поэтому используются керны отложений.

Исследование служит основой для будущего моделирования, чтобы уменьшить неопределенность повышения уровня моря

Ледник Туэйтс играет жизненно важную роль в регулировании стабильности Западноантарктического ледяного покрова и, следовательно, глобального повышения уровня моря, по мнению исследователей Антарктики.

«Ледник важен не только из-за его вклада в повышение уровня моря, но и потому, что он действует как пробка в бутылке, удерживающая за собой более широкую область льда. Если Туэйтс дестабилизирован, то существует вероятность дестабилизации всего льда в Западной Антарктиде», - сказал Веллнер.

Если ледник Туэйтс полностью разрушится, уровень мирового океана, по прогнозам, поднимется на 65 см (25 дюймов).