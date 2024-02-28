Мажилис Казахстана ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии парламента VIII созыва

CentralAsia (KZ) - В ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях». Договор предусматривает создание Высшего межгосударственного совета, возглавляемого главами государств, который будет определять вопросы внешней политики, безопасности и трансграничных вод.

«Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, культурной, гуманитарной сферах. Кроме того, документ будет содействовать укреплению связи на между парламентами, политическими партиями, общественными организациями двух государств. Узбекская сторона 1 декабря 2023 года в нотном порядке сообщила о ратификации договора», – сказал и.о министра иностранных дел Кайрат Умаров.

Договор был подписан главами двух стран в декабре 2022 года в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан. Тогда Токаев назвал договор «документом исторического значения».

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