В школе Алматы произошла давка учеников, директора уволили. Видео

CentralAsia (KZ) - Директора алматинской школы № 41 уволили после того, как в Сеть попало видео давки учеников. Об этом со ссылкой на Управление образования города сообщило агентство Kazinform.

Видео с давкой распространили несколько Telegram-каналов. На записях были запечатлены несколько десятков детей, которые застряли на лестнице школы. Некоторые из них были прижаты к стене, другие оказались на полу. В одном из роликов женщина (предположительно, учитель) пытается поднять одного из упавших учеников.

Как пояснили в Управлении образования, инцидент произошел 27 февраля после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже. Давка образовалась из-за «неправильной организации процесса переодевания учащихся». По данным администрации школы, пострадавших нет.

Ранее подобного в школе не наблюдалось, добавили в ведомстве. После инцидента директора освободили от занимаемой должности из-за «ослабления контроля за организацией учебного процесса».

По данным акимата, в данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. В прошлом году в микрорайоне Самгау-2, где находится учебное заведение, начали строить еще одну школу на 2 тыс. мест.

Проблема перегруженности школ остро стоит в Казахстане не первый год. Некоторые из них вынуждены работать в три смены, а количество учеников в классах достигает 36 человек. Минувшей осенью столпотворение учеников в школьных стенах сняли на видео в Астане и Кокшетау.

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