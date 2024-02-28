В Венгрии женщин пожизненно освобождают от налогов, если у них четверо и более детей

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CentralAsia (CA) - В Венгрии женщин пожизненно освобождают от подоходного налога, если у них четверо и более детей. Это часть пакета экономических стимулов, начатого в 2015 году и призванного побудить женщин рожать больше детей. К ним также относятся жилищная помощь, беспроцентные кредиты и скидки по ипотечным кредитам, сообщает Тhe National News.

С февраля 2020 года в Венгрии доступно бесплатное экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил рождаемость вопросом стратегического значения для страны. В Венгрии, как и во многих других развитых странах, население сокращается, а уровень рождаемости составляет всего 1,45 ребенка на женщину, что значительно ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.

Одним из решений является иммиграция, но идеология Орбана отвергает это как экзистенциальную угрозу Венгрии. «Иммиграция означает капитуляцию», — заявил он. Ему нужны «венгерские дети», а ответ — «деторождение, а не иммиграция».