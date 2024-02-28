Странам Евразийского экономического союза запретили использовать 19 пищевых добавок. Список

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CentralAsia (CA) - В странах ЕАЭС, запретили использовать 19 пищевых добавок в списке запрещенных оказались добавки, от которых многие страны мира давно отказались. Об этом пишет Tengrinews.kz .

В частности, под запрет попал подсластитель стевия. Из перечня исключена Stevia rebaudiana Bertoni: порошок листьев и сироп из них.

Но остался стевиолгликозиды Е960 - экстракт стевии. Таким образом, в регламенте сохранили похожую позицию с более ясными характеристиками качества и безопасности пищевой добавки.

По запрет попали:

- Е201 сорбат натрия;

- Е203 сорбат кальция;

- Е181 танины пищевые;

- Е230 консерванты дифенил;

- Е236 муравьиная кислота;

- Е328 регулятор кислотности лактат аммония;

- Е387 антиокислитель оксистеарин;

- Е912 глазирователь - эфиры монтановой (октакозановой) кислоты;

- E161g краситель кантаксантин;

- Е264 ацетат аммония;

- Е480 диоктилсульфосукцинат натрия;

- краситель красный рисовый;

- E555 алюмосиликат калия;

- Е556 алюмосиликат кальция;

- Е558 бентонит;

- Е559 алюмосиликат (каолин) — антислеживающие агенты, содержащие алюминий;

- Е636 мальтол ;

- Е637 этилмальтол.

В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская и Россия.