Странам Евразийского экономического союза запретили использовать 19 пищевых добавок. Список

- Азия и мир, общество
- 15:19, 28 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - В странах ЕАЭС, запретили использовать 19 пищевых добавок в списке запрещенных оказались добавки, от которых многие страны мира давно отказались. Об этом пишет Tengrinews.kz .
В частности, под запрет попал подсластитель стевия. Из перечня исключена Stevia rebaudiana Bertoni: порошок листьев и сироп из них.
Но остался стевиолгликозиды Е960 - экстракт стевии. Таким образом, в регламенте сохранили похожую позицию с более ясными характеристиками качества и безопасности пищевой добавки.
По запрет попали:
- Е201 сорбат натрия;
- Е203 сорбат кальция;
- Е181 танины пищевые;
- Е230 консерванты дифенил;
- Е236 муравьиная кислота;
- Е328 регулятор кислотности лактат аммония;
- Е387 антиокислитель оксистеарин;
- Е912 глазирователь - эфиры монтановой (октакозановой) кислоты;
- E161g краситель кантаксантин;
- Е264 ацетат аммония;
- Е480 диоктилсульфосукцинат натрия;
- краситель красный рисовый;
- E555 алюмосиликат калия;
- Е556 алюмосиликат кальция;
- Е558 бентонит;
- Е559 алюмосиликат (каолин) — антислеживающие агенты, содержащие алюминий;
- Е636 мальтол ;
- Е637 этилмальтол.
В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская и Россия.