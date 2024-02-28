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Южная Корея и США начнут военные учения из-за ядерной угрозы КНДР

CentralAsia (CA) -  Южнокорейские и американские войска начнут военные учения в ответ на ядерную угрозу Северной Кореи, заявили обе страны. Об этом пишет Apnews.

Учения, получившие название «Щит свободы», пройдут с 4 по 14 марта. В них войдут командно-штабные учения с компьютерным моделированием, а также 48 различных полевых учений, включающих в себя десантно-штурмовую подготовку, боевую стрельбу и бомбардировку.

В последние месяцы Северная Корея проводила ракетные испытания на Корейском полуострове.

Наблюдатели говорят, что Север все еще может устраивать ограниченные провокации вдоль напряженной границы с Южной Кореей.

Полковник Ли Сун-Джун, заявил, что учения союзников призваны укрепить их совместный потенциал по предотвращению использования Северной Кореей ядерного оружия.

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