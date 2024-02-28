Отпевание Алексея Навального пройдет 1 марта. Политика похоронят на Борисовском кладбище, - пресс-секретарь Ярмыш

Алексей Навальный

CentralAsia (CA) - Отпевание российского оппозиционера Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Похороны политика пройдут на Борисовском кладбище.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери.