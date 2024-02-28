Беларуские депутаты приняли закон о SMS-повестках в военкомат

CentralAsia (CA) - В Беларуси приняли во II чтении закон о рассылке SMS-повесток от военкоматов Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект предусматривает корректировку законодательства в области обороны и нацбезопасности, о труде, о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, о государственном социальном страховании, об административных правонарушениях, а также процессуально-исполнительного законодательства об административных правонарушениях.

В частности, предусматриваются установление возможности информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат, орган госбезопасности посредством SMS-сообщений.

Получение SMS-сообщения в мирное время является дополнительным источником оповещения.

Документ предполагает оптимизацию порядка оценки состояния здоровья призывника для определения его годности к военной службе, правовые основы добровольного участия граждан в работах оборонного характера в мирное время, актуализацию перечня мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

Также определены компетенции и функции уполномоченного государственного органа по мобилизационной подготовке экономики, уточнен перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.